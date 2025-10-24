Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El presidente ruso, Vladímir Putin, este viernes en el Kremlin. AFP

Putin confirma el aplazamiento de la reunión con Trump

El presidente ruso asegura que el envío de misiles Tomahawk a Kiev sería una escalada del conflicto

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Viernes, 24 de octubre 2025, 17:23

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha certificado este jueves que la reunión con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en Budapest se ha pospuesto de forma ... indefinida. El 23 de octubre medios de EE UU publicaron que el republicano canceló el encuentro. El mandatario eslavo ha asegurado que la cita fue propuesta por Washington y que él mismo estuvo de acuerdo, pero ha insistido que hacerla sin preparación sería un error porque no produciría los resultados esperados. «El diálogo siempre es mejor que cualquier confrontación, cualquier disputa y, especialmente, la guerra» ha añadido, mostrándose predispuesto a proseguir por la vía diplomática.

