La Policía rusa detiene a un opositor durante una portesta en Moscú. Reuters

Rusia lanza una nueva ley que facilita la condena de los «agentes extranjeros»

La Justicia podrá imputar cargos criminales con mayor facilidad a las personas que reciban dinero del exterior si cometen una sola falta administrativa

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Jueves, 16 de octubre 2025, 19:19

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha dado la luz verde a nuevos proyectos de ley este jueves que buscan solucionar diferentes problemas que preocupan a ... los órganos de poder: disidencia, natalidad y relaciones internacionales. El primero de ellos se ha combatido una vez más con nuevas restricciones para los «agentes extranjeros», una denominación que pueden recibir tanto organizaciones como personas por recibir dinero del extranjero. Esta etiqueta tiene limitaciones asociadas como no tener el mismo acceso a los servicios públicos o presentarse a unas elecciones. Ahora la Justicia podrá imputarles cargos criminales más fácilmente si estos tienen una sola falta administrativa.

