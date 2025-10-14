Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reuters

Rusia acusa de «terrorismo» al oligarca del petróleo Jodorkovski y a otros exiliados

La mayoría ya estaban en la lista negra del Kremlin por ser «agentes extranjeros» o miembros de «organizaciones indeseables»

Álex Bustos

Álex Bustos

Moscú

Martes, 14 de octubre 2025, 20:52

Comenta

Los servicios secretos rusos, FSB por sus siglas en ruso, han añadido a la lista de terroristas este martes a Mijáil Jodorkovski, exoligarca del petróleo, ... junto con otros nombres relevantes de rusos antiguerra en el exilio. Moscú les acusa de «formar un grupo terrorista y querer derrocar al Gobierno ruso». Los acusados formaron en 2022 el Comité Antiguerra Ruso, justo cuando empezó la guerra rusa contra Ucrania.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así será la reforma integral del Parque del Oeste en Málaga
  2. 2 Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella
  3. 3 La obra del bus-VAO de entrada a Málaga supera el 80%: ¿Qué vehículos podrán circular?
  4. 4 Hallan los cadáveres de una pareja en una infravivienda en Coín
  5. 5

    Málaga ya trabaja en grandes incineradoras por la prohibición de enterrar basura en los vertederos
  6. 6 Dos hermanos de Antequera montan pasarelas de más de 100 metros por toda España
  7. 7 Los errores más habituales en las reuniones de vecinos: administradores de fincas alertan de sus consecuencias
  8. 8 Hallan un cadáver envuelto en un saco en el pantano de Casasola, en Almogía
  9. 9 Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División tras la novena jornada
  10. 10 Mónica, la madre soltera sin casa no acampará en el Parque: el Ayuntamiento de Málaga le busca un piso compartido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Rusia acusa de «terrorismo» al oligarca del petróleo Jodorkovski y a otros exiliados

Rusia acusa de «terrorismo» al oligarca del petróleo Jodorkovski y a otros exiliados