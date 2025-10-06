Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un militar ucraniano opera un dron en la región de Jmelnitski. AFP

Rusia derriba 251 drones ucranianos

Entre la infraestructura atacada por Kiev en su última incursión hay refinerías de petróleo y una fábrica de armamento

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Lunes, 6 de octubre 2025, 15:36

La noche de este pasado domingo no fue plácida para las fuerzas armadas rusas. 251 drones rompieron el silencio en el cielo intentando golpear el ... territorio controlado por Moscú. Según ha informado el Ministerio de Defensa ruso la mayoría de ellos se destruyeron sobre el mar Negro (62), la anexionada península de Crimea (40), las regiones de Kursk (34) y Bélgorod (30). En esta última provincia los ataques dejaron a 40.000 residentes de esta parte del país, cercana al frente, sin electricidad. Por la mañana de este lunes todavía había al menos 5.400 habitantes sin luz, según ha comunicado el gobernador de dicha región Viacheslav Gladkov.

