El presidente ruso, Vladímir Putin, en una reunión en el Kremlin. EP

Putin cumple 73 años con el propósito de llegar «a los 150»

La celebración coincide con otra efeméride: el aniversario de la muerte de la periodista Anna Politkovskaya

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Martes, 7 de octubre 2025, 16:16

Comenta

El presidente ruso, Vladímir Putin, sabe que no es joven. Este martes cumple 73 años, teóricamente con la ley rusa, podría haberse jubilado hace 13. ... Sin embargo, no parece interesado en la vida de pensionista: así lo evidenció la conversación que mantuvo con su homólogo chino, Xi Jinping, el pasado 3 de septiembre, en la que hablaban sobre cómo se podría alargar la vida. E incluso salió una cifra a la palestra: 150 años.

