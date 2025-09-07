Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
François Bayrou, primer ministro de Francia. Afp

La probable caída del Gobierno de Bayrou dejará a Macron contra las cuerdas

El previsto fracaso del primer ministro francés en la moción de confianza de este lunes le obligará a dimitir, lo que acentuará la crisis del presidente en su segundo mandato

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Domingo, 7 de septiembre 2025, 19:22

François Bayrou juró al presidente francés, Emmanuel Macron, que sería su «pararrayos». Le hizo esa promesa el 13 de diciembre en una tensa reunión que ... mantuvieron antes de que lo nombrara primer ministro. Durante los últimos nueve meses, el veterano dirigente centrista ha cumplido con su palabra y ha sido la diana predilecta de las oposiciones. Bayrou se ha convertido en el primer ministro más impopular en la historia de la Quinta República. Este triste récord al menos ha servido para que Macron pase de puntillas por el atolladero de la política interna en Francia y se concentre en el tablero internacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a las míticas cajas de palmeras: Casa Kiki cambia su imagen
  2. 2 Denuncian dos presuntas agresiones sexuales en Teba en apenas una semana
  3. 3 Detectan de madrugada una «impresionante bola de fuego» sobre Málaga
  4. 4 Un frente dejará hoy nubosidad, tormentas «localmente fuertes» y posibles depósitos de barro en Andalucía
  5. 5 Ingresado un joven de 24 años con cortes en el cuello tras una reyerta en San Pedro Alcántara
  6. 6 Herido un hombre de 60 años tras un aparatoso vuelco en la A-7
  7. 7 El entrenador de kárate de Torremolinos facilitó a dos de sus víctimas becas en un colegio privado del que era socio
  8. 8

    El Málaga, del éxtasis al descontrol
  9. 9 Tormentas, granizo y rachas muy fuertes de viento: cinco provincias andaluzas en aviso este sábado
  10. 10 Arrestado en Vélez-Málaga con un turismo de alta gama robado en Bélgica, tres pistolas y 960 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La probable caída del Gobierno de Bayrou dejará a Macron contra las cuerdas

La probable caída del Gobierno de Bayrou dejará a Macron contra las cuerdas