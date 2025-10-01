Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen. EFE

La primera ministra danesa afirma que la UE se encuentra en «la situación más peligrosa desde la II Guerra Mundial»

A su llegada a la cumbre de líderes en Copenhague ha destacado que Moscú supone una amenaza para todo el bloque y que todos los países europeos deben rearmarse

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:18

La seguridad europea ante la amenaza rusa será el principal debate entre los líderes europeos en Copenhague. A su llegada, la primera ministra danesa, Mette ... Frederiksen, ha asegurado que la Unión Europea se encuentra «en la situación más peligrosa, ya no desde la Guerra Fría, sino desde la Segunda Guerra Mundial». Los incidentes en Estonia, Polonia y Rumanía -con incursiones aéreas rusas- deben tener «una respuesta contundente» y todos los países europeos deben rearmarse para enfrentar la «amenaza común» que supone Rusia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Luto en Protección Civil de Málaga por la muerte de un voluntario de 40 años
  2. 2 Polémica por la condecoración a un policía local de Benalmádena procesado por supuestos abusos a tres sobrinas
  3. 3 Parte el labio de un puñetazo a un tuno porque se negó a tocar la guitarra en Mijas
  4. 4 Aitana, la victoria de la IA: La modelo virtual que mueve millones en publicidad
  5. 5 Una semana antes del butrón de Cristo de la Epidemia intentaron entrar en otro local contiguo a la tienda de antigüedades
  6. 6 El restaurante Blossom anuncia su inminente traslado al Museo de Málaga
  7. 7 Utamed arranca con 1.500 alumnos y el objetivo de «ser motor» de la innovación educativa
  8. 8 Así será la procesión extraordinaria del Señor de la Soledad de la Hermandad del Dulce Nombre en Málaga
  9. 9 ¿Vuelve la lluvia a Málaga? estas son las zonas con más probabilidad de agua
  10. 10 Diego René suma y sigue: abre La Tabernilla, su octavo restaurante en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La primera ministra danesa afirma que la UE se encuentra en «la situación más peligrosa desde la II Guerra Mundial»

La primera ministra danesa afirma que la UE se encuentra en «la situación más peligrosa desde la II Guerra Mundial»