El populista checo Andrej Babis ya fue primer ministro entre 2017 y 2021. AFP

El populista Babis acuerda formar gobierno con dos partidos euroescépticos en República Checa

El denominado 'Trump checo' ha prometido al jefe de Estado no convocar un referéndum sobre una eventual salida de la UE o la OTAN

Beatriz Juez

Beatriz Juez

París

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:44

Comenta

El multimillonario populista Andrej Babis, ganador a principios de octubre de las elecciones legislativas de la República Checa, anunció este miércoles que ha llegado a ... un pacto con dos partidos euroescépticos para formar Gobierno. «Tenemos acordado el acuerdo de coalición y lo firmaremos el lunes 3 de noviembre», anunció Babis en un mensaje dirigido a los ciudadanos y publicado en las redes sociales. La fecha de la firma del acuerdo tripartito coincide con la primera sesión de la nueva Cámara de Diputados.

