Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Andrej Babis conversa con periodistas frente a la sede de su partido. EP

El populista Babis acuerda con dos partidos euroescépticos el reparto de ministerios del futuro Gobierno checo

Se prevé que el multimillonario, que ya fue primer ministro de 2017 a 2021, sea el jefe del Ejecutivo del tripartito

Beatriz Juez

Beatriz Juez

Berlín

Sábado, 11 de octubre 2025, 16:06

Comenta

El multimillonario populista Andrej Babis ha llegado a un acuerdo con dos partidos euroescépticos para el reparto de ministerios de un eventual nuevo tripartito checo, ... una semana después de que su Alianza de Ciudadanos Descontentos (ANO, que en checo significa 'sí') ganara las elecciones legislativas. El futuro gabinete contaría con dieciséis miembros, de los cuales nueve pertenecerían a las formación de Babis, cuatro para los antisistema y euroescépticos Motoristé (Los Motoristas) y tres a la formación ultranacionalista y xenófoba SPD, que además obtendría la presidencia de la Cámara de Diputados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manuel, el motorista fallecido en la N-340: trabajaba en nutrición deportiva y estaba a punto de ser padre
  2. 2 Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos
  3. 3 Andalucía suspende temporalmente los avisos de las citas para pruebas diagnósticas de imagen
  4. 4 Altercado en la línea 17 de la EMT: dos pasajeros, a golpes por subir primero al autobús
  5. 5 Virus del Nilo: Salud declara «área en alerta» el barrio malagueño El Tarajal
  6. 6

    ¿Qué le ha ofrecido el Ayuntamiento de Málaga a Mónica, la madre soltera sin vivienda?
  7. 7 Aemet avisa de chubascos tormentosos localmente fuertes en Andalucía este sábado
  8. 8 Alerta de Sanidad: retiran de forma inmediata estos antisépticos para heridas vendidos en farmacias y supermercados
  9. 9

    La competencia en alta velocidad reduce el precio medio del viaje Málaga-Madrid a 47 euros
  10. 10 Cae en Málaga el primer y segundo premio de la Lotería Nacional del jueves 9 de octubre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El populista Babis acuerda con dos partidos euroescépticos el reparto de ministerios del futuro Gobierno checo

El populista Babis acuerda con dos partidos euroescépticos el reparto de ministerios del futuro Gobierno checo