Chequia elige entre el europeísta Fiala y la opción prorrusa de Babis

El multimillonario populista Andrej Babis parte como favorito en las encuestas de las elecciones legislativas que se celebran este viernes y sábado en la República ... Checa. Tras cuatro años en la oposición, Babis, que fue primer ministro checo entre diciembre de 2017 y 2021, aspira a volver al poder y desbancar al actual jefe de Gobierno, el conservador Petr Fiala, debilitado por su impopularidad.

Un total de 26 partidos se presentan a estos comicios en los que está en juego el futuro del país: se decide si Praga continúa por la senda europeísta que representa Fiala o si, en caso de victoria de Babis, se alía con las posiciones euroescépticas del primer ministro húngaro Viktor Orbán, que también se opone a dar armas a Ucrania para defenderse de la invasión rusa.

Las últimas encuestas de intención de voto reflejan que el partido del exmandatario, conocido por realizar polémicas declaraciones que han suscitado comparaciones con el propio Donald Trump, se haría con un 31,9% de los votos. La formación de Babis, ANO (Sí), también conocida como Alianza de Ciudadanos Descontentos, contaría con una ventaja de más de 11 puntos porcentuales frente a la alianza de centroderecha SPOLU (Juntos).

Esta plataforma, que se formó en 2021 a partir del Partido Democrático Cívico, la Unión Cristiana Demócrata-Partido Popular Checoslovaco y TOP 09 -una formación liberalconservadora- para los anteriores comicios, está encabezada por el actual primer ministro del país, Petr Fiala, y podría acumular un 20,6% de los respaldos.

Por detrás se encuentran el partido de extrema derecha Libertad y Democracia Directa (SPD), que aglutina a varias formaciones euroescépticas y podrían hacerse con el 13% de los votos, el partido de centro Alcaldes e independientes (STAN), con el 10% de los apoyos, y los europeístas del Partido Pirata Checo, que podrían lograr el 8,6% de las papeletas y cuentan con los Verdes en sus listas, tal y como indican estos datos.

Estas elecciones son de especial relevancia para Rusia, que trata de ganar adeptos a medida que sigue inmersa en la guerra que libra en Ucrania. A pesar del batacazo sufrido por parte de los partidos adeptos al Kremlin en las elecciones celebradas recientemente en Moldavia, donde la población ha dado un respaldo rotundo al partido proeuropeo, las autoridades de Moscú tratan ahora de ejercer su influencia sobre el electorado checo, según destacan los expertos.