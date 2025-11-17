Polonia denuncia un sabotaje «sin precedentes» contra su sistema ferroviario tras una explosión en una vía

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, no deja de repetir que su país está en un periodo de preguerra. Este lunes ha denunciado un ... sabotaje «sin precedentes» contra el sistema ferroviario, después de que el domingo se produjera una explosión en la línea que conecta la capital, Varsovia, con Lublin. «Lamentablemente, se confirmaron los peores temores. Un artefacto explosivo detonó y destruyó la vía. Los servicios de emergencia y la fiscalía trabajan en el lugar. También hubo otros daños en la misma línea, más cerca de Lublin», aseguró Tusk. El primer ministro considera que este incidente «atenta directamente contra la seguridad del Estado polaco y sus ciudadanos».

Si citar a Rusia como posible instigador del atentado, recordó que esa ruta «es de vital importancia» para el envío de ayuda humanitaria a Ucrania. «Capturaremos a los responsables, sean quienes sean», se comprometió.

La sombra de Rusia

El viceministro del Interior, Maciej Duszczyk, declaró que Moscú «no tiene tanto poder» como para «hacernos creer» que está detrás de «cada situación de este tipo». Pero la sombra de Moscú planea sobre este incidente que no causó heridos entre los 475 pasajeros que iban a bordo del tren que tuvo que detenerse. El conductor detectó irregularidades en la vía y dio la alarma.

El exministro del Interior Bartlomiej Sienkiewicz sí apuntó con el dedo acusador a Rusia. Dijo que puede ser un nuevo capítulo de la «guerra híbrida» impulsada por el Kremlin. En septiembre, varios drones del mismo modelo utilizado por las tropas rusas en Ucrania irrumpieron en el espacio aéreo polaco.