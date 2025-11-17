Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la vía afectada por la explosión. Efe

Polonia denuncia un sabotaje «sin precedentes» contra su sistema ferroviario tras una explosión en una vía

El primer ministro, Donald Tusk, asegura que la línea afectada es una ruta «clave» para el suministro de ayuda a Ucrania

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:51

Comenta

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, no deja de repetir que su país está en un periodo de preguerra. Este lunes ha denunciado un ... sabotaje «sin precedentes» contra el sistema ferroviario, después de que el domingo se produjera una explosión en la línea que conecta la capital, Varsovia, con Lublin. «Lamentablemente, se confirmaron los peores temores. Un artefacto explosivo detonó y destruyó la vía. Los servicios de emergencia y la fiscalía trabajan en el lugar. También hubo otros daños en la misma línea, más cerca de Lublin», aseguró Tusk. El primer ministro considera que este incidente «atenta directamente contra la seguridad del Estado polaco y sus ciudadanos».

