El presidente ruso, Vladímir Putin, en una comparecencia en Moscú. AFP

La Policía rusa detiene a una estudiante por cantar una canción contra Putin

La joven interpretó en una actuación callejera un título del grupo 'Noize MC' que el Gobierno ha prohibido por convertirse en un himno para los opositores

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:34

Comenta

Diana Loginova, más conocida artísticamente como Naoko, ha sido detenida este miércoles por «desacreditar públicamente las Fuerzas Armadas» y «organizar una concentración ciudadana en lugares ... públicos» al haber participado en un espectáculo callejero en la que se cantaron canciones prohibidas críticas contra el Gobierno ruso. Esta estudiante de música de 18 años es una de las personas que interpretó títulos de diferentes grupos rusos populares en las calles de San Petersbugo, entre los cuáles se encuentran 'Zemfira', 'Monetochka' y 'Noize MC'. Este último es el más conocido de los tres y el más crítico con el presidente, Vladímir Putin, hasta el punto de que es considerado por las autoridades como «agente extranjero» y una de sus canciones, «El lago de los cisnes cooperativo», está prohibida en Rusia desde la primavera. Según publican medios como Fontanka, Naoko ya se encuentra en libertad pero se la podría juzgar por los cargos previamente mencionados.

