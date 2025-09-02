Le Pen entierra las pocas opciones de Bayrou para superar el voto de confianza

Los dirigentes de la ultraderechista Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés) la habían bautizado como una simple «reunión de cortesía republicana». Los peores ... presagios —y previsibles— para el primer ministro galo, François Bayrou, se han cumplido. Después de apenas una hora de reunión este martes por la mañana con el responsable del Ejecutivo, Marine Le Pen y el número dos de su partido, el eurodiputado Jordan Bardella, han reafirmado su voto en contra en la moción de confianza del 8 de septiembre. De esta manera, han enterrado las pocas opciones de Bayrou para superar esa criba parlamentaria, organizada por su propia iniciativa para intentar salvar su impopular plan presupuestario.

«No ha habido ningún milagro. Esta reunión no ha hecho cambiar la posición de RN», ha declarado Bardella. El primer ministro «no quiere tratar aquellos ámbitos en que el gasto público es desperdiciado», ha añadido el número dos de los ultras, cuyo nombre suena con fuerza para sustituir de cara a las elecciones presidenciales de 2027 a Le Pen, actualmente inhabilitada hasta 2030. Como el resto de la oposición, esta formación se opone de manera radical al plan de Bayrou, que prevé una serie de recortes del gasto público y subidas de impuestos por cerca de 44.000 millones de euros.

«No podemos pedir todos los días esfuerzos a los franceses que trabajan», ha añadido Bardella. El proyecto de ley presupuestario contempla la supresión de dos días festivos, la eliminación de 3.000 puestos de funcionarios, así como la congelación de las pensiones, ayudas sociales y salarios de los empleados públicos, entre otras medidas. Estas políticas resultan impopulares y eso dificulta que las oposiciones (izquierda y extrema derecha) —mayoritarias en la Asamblea Nacional— voten a favor o se abstengan en la moción de confianza del lunes que viene. Según los lepenistas, los recortes deberían focalizarse «en el coste exorbitado de la inmigración o en el aumento de la contribución de Francia al presupuesto de la Unión Europea».

¿Tarde para negociar?

El veterano dirigente centrista ha iniciado esta semana una ronda de negociaciones in extremis con la oposición. Las pocas opciones de Bayrou pasan por una abstención del partido de Le Pen, dado que una abstención del Partido Socialista (PS) no le bastaría. Pero después de que la líder ultra haya reafirmado este martes su voto en contra, sus posibilidades de salvarse de una destitución parlamentaria son cercanas a cero. «Esperamos una disolución ultrarrápida (del Parlamento). Hace falta una nueva mayoría después de esas elecciones para elaborar los presupuestos», ha dicho la número uno de RN, que quiere forzar al presidente, Emmanuel Macron, a convocar unos nuevos comicios legislativos.

A pesar de que Bayrou anunció su borrador de los presupuestos de 2026 el 15 de julio —normalmente en Francia ese texto solía presentarse en septiembre—, no ha empezado a negociar con los otros partidos hasta esta semana. Ha justificado esta extraña decisión con el argumento de que los dirigentes de la oposición «estaban de vacaciones» en agosto, algo que no ha gustado a Le Pen ni a los representantes del PS. «El voto del 8 de septiembre ha desbaratado la posibilidad de negociar», ha asegurado el socio-liberal Raphaël Glucksmann, presidente de la pequeña formación Plaza Pública (con solo dos diputados), tras reunirse esta mañana con el primer ministro.

Nous sommes en désaccord total avec les orientations du gouvernement.



Les économies dans la mauvaise dépense publique ne sont pas faites et l'Etat continue à gaspiller l'argent public.



Nous ne changerons pas d'avis après cette rencontre avec le Premier ministre. pic.twitter.com/YTcUC769EZ — Jordan Bardella (@J_Bardella) September 2, 2025

El líder del MoDem sorprendió la semana pasada anunciando la moción de confianza del día 8. Como si hubiera hecho un órdago con muy malas cartas, Bayrou tiene todas las de perder, aún más teniendo en cuenta que el domingo descartó hacer grandes concesiones respecto a la elevada cifra del ajuste presupuestario: «Los 44.000 millones es lo que necesitamos para que el país salga de la maldición inmediata de la deuda», dijo sobre la delicada situación financiera de Francia, cuyo déficit público para este año será del 5,4% del PIB.

El expresidente François Hollande ha criticado este martes que Macron dejara al primer ministro tomar una decisión tan temeraria como la convocatoria de un voto de confianza con muy posibilidades de superarlo. «Podría haber empezado a negociar en agosto» y así «buscar una forma de estabilidad y coherencia», ha declarado el dirigente socialista a la cadena France 5. Ante la probable caída del Gobierno de Bayrou, el presidente ha convocado este martes un gabinete de crisis en el Elíseo con representantes de la coalición presidencial y de la derecha tradicional de Los Republicanos, socio minoritario en el Ejecutivo de coalición. La búsqueda de un nuevo primer ministro ya ha empezado.