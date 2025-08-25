Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
François Bayrou anuncia la moción de confianza. EFE

Bayrou se someterá a una moción de confianza para afianzar sus impopulares medidas contra la deuda

La votación se celebrará el próximo día 8 y será la novena reválida a la que se enfrenta el primer ministro francés. De momento, todo está en su contra

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Lunes, 25 de agosto 2025, 19:36

Por si François Bayrou no hubiese tenido suficiente con las ocho mociones de censura a las que se ha enfrentado desde que en diciembre del ... año pasado fue nombrado primer ministro de Francia, este lunes ha anunciado que se someterá a una moción de confianza el próximo 8 de septiembre. Será la novena reválida que vota el parlamento galo, y lo hará en un clima más que caldeado: Bayrou ha planteado un recorte de 44.000 millones de euros del gasto público -dando también un tijeretazo de 3.000 empleos a la plantilla de los funcionarios- para reducir el déficit presupuestario del país, que se ha disparado hasta el 5,8%, casi el doble del 3% que la Unión Europea establece como límite. Además, ha propuesto incluso eliminar dos días festivos, una guinda que ha provocado el anuncio de un estallido en las calles, con el llamamiento a un parón nacional para el día 10.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Eva, la camarera que asistió al joven asesinado a puñaladas en Capuchinos: «Me pedía que no le dejara solo»
  2. 2 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  3. 3 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  4. 4 Un ataque mortal a las puertas de la tienda de su padre tras un «encontronazo» en la Feria de Málaga
  5. 5 Buscan testigos de la muerte de Eliah, el menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella
  6. 6 Sobresalto en Torremolinos: arden siete pubs y un supermercado de madrugada
  7. 7 Condenan a Zara a pagar casi 100.000 euros a una empleada despedida por sustraer prendas de la tienda
  8. 8 Roban 57.000 euros a una de las propietarias de Los Mellizos de Torremolinos: hay tres detenidos
  9. 9 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  10. 10 Multa de 200 euros: la DGT vigila con Inteligencia Artificial una de las maniobras más peligrosas en carretera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Bayrou se someterá a una moción de confianza para afianzar sus impopulares medidas contra la deuda

Bayrou se someterá a una moción de confianza para afianzar sus impopulares medidas contra la deuda