Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer posa junto a una imagen de Carlo Acutis, en la Plaza de San Pedro del Vaticano. EP

El Papa León XIV proclama santo al 'influencer de Dios' ante 70.000 personas en Roma

La ceremonia se ha celebrado en la plaza de San Pedro del Vaticano y en ella también se ha canonizado a Pier Giorgio Frassati

Darío Menor

Darío Menor

Corresponsal. Roma

Domingo, 7 de septiembre 2025, 12:04

Al ser una institución con una historia bimilenaria, formada hoy por 1.400 millones de personas y con una influencia planetaria, la Iglesia católica necesita ... cada cierto tiempo actualizar sus símbolos sin romper con el pasado para volver así a conectar con los fieles más jóvenes. Un significativo paso para alcanzar ese objetivo es lo que ha ofrecido la canonización este domingo de Carlo Acutis, un muchacho italiano fallecido en 2006 a los 15 años de edad debido a una leucemia fulminante. Proclamado santo por el Papa León XIV ante unos 70.000 fieles en una ceremonia celebrada en la plaza de San Pedro del Vaticano junto a Pier Giorgio Frassati, un estudiante y alpinista italiano fallecido hace un siglo a los 25 años, Acutis está considerado el 'patrón de Internet' o el 'influencer de Dios' por su capacidad para evangelizar por medio de la informática.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El entrenador de kárate de Torremolinos facilitó a dos de sus víctimas becas en un colegio privado del que era socio
  2. 2 Detectan de madrugada una «impresionante bola de fuego» sobre Málaga
  3. 3 Tormentas, granizo y rachas muy fuertes de viento: cinco provincias andaluzas en aviso este sábado
  4. 4 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  5. 5 Adiós a las míticas cajas de palmeras: Casa Kiki cambia su imagen
  6. 6 Denuncian dos presuntas agresiones sexuales en Teba en apenas una semana
  7. 7 Arrestado en Vélez-Málaga con un turismo de alta gama robado en Bélgica, tres pistolas y 960 euros
  8. 8 Ensayo peatonal de la calle Victoria en Málaga tras más de dos meses cerrada al tráfico
  9. 9

    El Málaga, del éxtasis al descontrol
  10. 10 Un frente dejará hoy nubosidad, tormentas «localmente fuertes» y posibles depósitos de barro en Andalucía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Papa León XIV proclama santo al 'influencer de Dios' ante 70.000 personas en Roma

El Papa León XIV proclama santo al &#039;influencer de Dios&#039; ante 70.000 personas en Roma