Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del sarcófago que cubre uno de los reactores de la central de Chernóbil. Afp

La ONU alerta sobre la pérdida de seguridad del sarcófago de Chernóbil por el impacto de un dron

El ataque sobre la central nuclear ucraniana se produjo en febrero y, aunque no se han detectado fugas radiactivas, ha disminuido su capacidad de contención

T. Nieva

Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:30

Comenta

La agencia nuclear de Naciones Unidas, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), informó el viernes de que el sarcófago instalado hace una década ... en la central ucraniana de Chernóbil para prevenir una repetición del accidente de 1986 ha perdido «su función principal de contención» como consecuencia del ataque recibido en febrero de este año durante la invasión rusa de la antigua república.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Terremoto de Fuengirola: el segundo más grande en Málaga de los últimos 100 años
  2. 2 Prisión para un ladrón por el brutal apuñalamiento a un hombre que lo sorprendió asaltando su chalé en Málaga
  3. 3 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  4. 4 El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,9: así se ha sentido en toda Málaga
  5. 5 Nuevo millonario en Málaga: el cuponazo de la ONCE deja 6 millones en un solo cupón
  6. 6 Cierra La Pachamama, el primer restaurante peruano que abrió en el Centro de Málaga
  7. 7 Mercadona cambia sus horarios en el puente de diciembre: estos son los días que abrirá y los que no
  8. 8 Una colisión frontal entre dos coches deja una persona fallecida y otra herida en Alcaucín
  9. 9 La dirección federal del PSOE recabó la versión de Navarro un día después de que la denuncia sobre presunto acoso sexual llegara a Fiscalía
  10. 10 Así se ha vivido el terremoto en la planta 20 de las torres de Martiricos: «Se ha sentido muy fuerte, pero no sé si a pie de calle hubiera sido diferente»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La ONU alerta sobre la pérdida de seguridad del sarcófago de Chernóbil por el impacto de un dron

La ONU alerta sobre la pérdida de seguridad del sarcófago de Chernóbil por el impacto de un dron