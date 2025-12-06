La ONU alerta sobre la pérdida de seguridad del sarcófago de Chernóbil por el impacto de un dron

La agencia nuclear de Naciones Unidas, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), informó el viernes de que el sarcófago instalado hace una década ... en la central ucraniana de Chernóbil para prevenir una repetición del accidente de 1986 ha perdido «su función principal de contención» como consecuencia del ataque recibido en febrero de este año durante la invasión rusa de la antigua república.

Kiev acusó en su momento a Moscú del impacto de un dron en el sarcófago protector de la central de Chernóbil en torno a las 1.50 horas del 2 de febrero, pero Rusia se desvinculó de lo sucedido y apuntó en su lugar a una «provocación» por parte de las autoridades ucranianas.

El OIEA no ha constatado desde entonces fuga de radiación alguna, pero ya expresó en aquel momento su alarma ante la posibilidad de una repetición de la catástrofe ocurrida hace casi 40 años. En una evaluación publicada ahora, el organismo indica que el ataque aéreo provocó un «gran incendio en el revestimiento exterior de la estructura de acero macizo» y que, como consecuencia, el «arca ha perdido sus funciones de seguridad primarias, incluida la capacidad de confinamiento».

«Sin daños permanentes»

Sin embargo, el OIEA constata que no existen «daños permanentes ni en sus estructuras de soporte ni en sus sistemas de supervisión», a tenor de las conclusiones del estudio efectuado por sus expertos la semana pasada.

El director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi, detalló que el techo del arca ha sido objeto de «tareas de reparación de carácter temporal», pero asegura que sigue haciendo falta «una restauración integral para evitar una mayor degradación y garantizar la seguridad nuclear a largo plazo». Por todo ello, recomienda realizar más arreglos así como protección de la estructura del centro de contención nuclear. En 2026 está previsto un plan para mejorar el sellado.