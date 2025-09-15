Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Simpatizantes del principal partido de la oposición, el CHP, en una manifestación en Ankara el domingo. AFP

Ola de protestas por el inicio del juicio contra el principal partido de la oposición en Turquía

Miles de personas exhiben en las calles su apoyo a la formación socialdemócrata CHP al comenzar el proceso por supuestas irregularidades de sus líderes

T. Nieva

Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:29

Miles de turcos han salido a la calle en protesta por la oleada de procesos por corrupción abiertos contra el principal partido de la oposición ... en Turquía, el socialdemócrata CHP. Este lunes comenzó el juicio por supuestas irregularidades en la elección de su cúpula. La formación política afectada considera que esta campaña es un ataque por parte del Gobierno.

