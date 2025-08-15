Turquía detiene a 44 opositores más y afianza su deriva autoritaria

El gobierno del presidente turco Recep Tayyib Erdogan continúa afianzando su giro hacia el autoritarismo con una nueva operación lanzada desde la Fiscalía General de ... Estambul contra políticos de la oposición. Este viernes, 44 personas –incluido el alcalde del distrito central de Beyoglu, Inan Guney– han sido detenidas con el pretexto de pertenecer a un presunto entramado de corrupción en el que estarían implicados alcaldes municipales del opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP), que lleva años denunciando una persecución política orquestada por el presidente.

«Las órdenes de detención en el marco de la novena ola de operaciones dirigidas contra nuestra Municipalidad Metropolitana de Estambul son un nuevo paso en la estrategia del gobierno de crear percepciones erróneas en connivencia con el poder judicial», ha denunciado Burhanettin Bulut, vicepresidente del CHP, en la red social X.

Con la operación de hoy, las autoridades turcas han ejecutado ya más de 500 detenciones –entre ellas las de 16 alcaldes– desde el pasado mes de marzo, cuando fue encarcelado el regidor de Estambul y líder opositor, Ekrem Imamoglu. Junto a él fue detenido también otro asesor, Murat Ongun, «sospechoso de dirigir una organización criminal con ánimo de lucro, extorsión, soborno, fraude contra instituciones públicas y adquisición ilícita de datos personales», de acuerdo con el comunicado de la Fiscalía.

El presidente del CHP, Ozgur Ozel, ha defendido de nuevo a sus correligionarios y exige a la Fiscalía que aporte pruebas que justifiquen esta «calumnia», señalando que, desde la detención de Imamoglu, las autoridades «llevan 149 días sin poder redactar un escrito de acusación y solo están actuando de oídas».

«Esta operación no es más que una venganza para encubrir el daño que ha hecho Justicia y Desarrollo», critica Ozel en un comunicado contra el partido de Erdogan publicado en redes sociales. «No es más que un intento de mellar la esperanza de quienes reivindican la paz, la unidad y la fraternidad. Ya pueden hacer nueve redadas o 99: no tendrán éxito, porque la nación está con nosotros», sentencia.

Tácticas mafiosas

El CHP además denuncia otro tipo de presiones de corte mafioso contra sus políticos. Y señala como ejemplo de ello el caso de Ozlem Cercioglu, alcaldesa de la provincia de Aydin, en la Riviera turca, que el pasado jueves decidió cambiar de bando y se unió al gobernante Partido del presidente Erdogan.

Cercioglu consumó su acto de transfuguismo junto a tres alcaldes de distrito y 13 concejales, consolidando el control del AKP sobre el centro turístico. Ozel explica el sorprendente vuelco afirmando que Cercioglu se vio obligada a protagonizarlo debido a las amenazas del gobierno. «Claramente, le dijeron: 'O te unes a nuestro partido o vas a la cárcel'», ha declarado Ozel a la prensa local.

Cercioglu ejerció tres mandatos como alcaldesa de Aydin. En las elecciones locales de 2024, ganó con el 50,52% de los votos, muy por delante de la candidata del AKP, que obtuvo el 36,72%.

Todos estos escándalos judiciales y políticos son leña para un fuego que ya prendió en las calles de Estambul a finales de marzo, cuando cientos de miles de ciudadanos participaron en las manifestaciones más grandes contra el régimen.

Pero, a pesar del claro descontento popular provocado por esta estrategia de Erdogan para desactivar o amedrentar a la oposición antes de las próximas elecciones, que se deben celebrar en 2028, todo apunta a que el presidente no tiene ninguna intención de ponerle fin.