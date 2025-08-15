Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Protestas por la oleada de arrestos en marzo. Reuters

Turquía detiene a 44 opositores más y afianza su deriva autoritaria

La Fiscalía General de Estambul pone en marcha una nueva operación contra una presunta de red de políticos corruptos

Antón Etxebarria

Viernes, 15 de agosto 2025, 18:51

El gobierno del presidente turco Recep Tayyib Erdogan continúa afianzando su giro hacia el autoritarismo con una nueva operación lanzada desde la Fiscalía General de ... Estambul contra políticos de la oposición. Este viernes, 44 personas –incluido el alcalde del distrito central de Beyoglu, Inan Guney– han sido detenidas con el pretexto de pertenecer a un presunto entramado de corrupción en el que estarían implicados alcaldes municipales del opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP), que lleva años denunciando una persecución política orquestada por el presidente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un menor en Fuerteventura por asaltar y agredir a mujeres en hoteles de Costa Calma
  2. 2 «Encerrados» en sus casas por una colonia «descontrolada» de gatos en Rincón de la Victoria
  3. 3 El día que Francisco Santamaría volvió a nacer en La Rosaleda
  4. 4 Una trabajadora se jubila a los 57 años tras ganar en los tribunales a la Seguridad Social
  5. 5 El autor de seis incendios forestales en Teba: un exfontanero municipal que «odia» al equipo de gobierno
  6. 6 Cinco profesionales sanitarios del Hospital Regional de Málaga dan positivo en tuberculosis
  7. 7 Málaga aligera los puentes plaza sobre el Guadalmedina y diseña un corredor verde en su parte central
  8. 8 La feriante de los coches de choque de Valle de Abdalajís se defiende: «Si no pudiera seguir, desmontaría y me iría»
  9. 9 Extinguido el incendio forestal en La Cala de Mijas: una colilla pudo ocasionarlo
  10. 10 Los fuegos artificiales inauguran hoy ocho días de feria en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Turquía detiene a 44 opositores más y afianza su deriva autoritaria

Turquía detiene a 44 opositores más y afianza su deriva autoritaria