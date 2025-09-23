Muere un español en Ucrania por un dron ruso mientras rescataba heridos

Un ciudadano español falleció el pasado sábado en el ataque de un dron ruso en Ucrania. Juan Luis Amador Matías, natural de Villapalacios (Albacete), participaba ... con el Ejército ucraniano en labores de «recuperación de heridos» en el frente, según confirmaba el Ayuntamiento a los medios de comunicación.

Amador Matías había vuelto recientemente a Ucrania tras pasar unos días con su familia en Albacete. El alcalde de Villapalacios, José Ángel Rodríguez, explicaba en 'Radio Castilla-La Mancha' que al fallecido «le llegó algún disparo y sus compañeros trataron de resguardarlo debajo de un árbol, pero un dron ruso terminó por acabar con la vida de Juan Luis».

El líder del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha publicado un mensaje en redes sociales en la que también confirmaba la trágica noticia. «Recibido con profunda tristeza la noticia del fallecimiento» de Amador Matías «mientras rescataba heridos en Ucrania». «Gracias por tu entrega y tu labor ejemplar como militar, siempre al servicio de los demás. Todo mi cariño a su familia y allegados».