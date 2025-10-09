Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El presidente francés, Emmanuel Macron, durante una reunión ministerial este jueves en París. AFP

Macron sigue sin nombrar a un primer ministro tras la dimisión de Lecornu

El Elíseo indicó que designará a un responsable del Ejecutivo antes del sábado y los rumores siguen circulando en Francia sin un perfil claro para el cargo

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:50

Comenta

La expectación en Francia no se centraba este jueves alrededor del Nobel de Literatura -el ganador fue finalmente el húngaro László Krasznahorkai- o de la ... Paz, sino sobre el nombre del primer ministro. El país vecino vuelve a estar encerrado en un bucle informativo y político que se ha vuelto recurrente y agotador durante el último año. Tres responsables del Ejecutivo han dimitido en apenas diez meses. Después de la renuncia de Sébastien Lecornu el lunes por la mañana, el gabinete del presidente, Emmanuel Macron, indicó el miércoles por la noche que «nombraría a un primer ministro en las próximas 48 horas».

