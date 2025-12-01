Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Volodímir Zelenski y Emmanuel Macron, este lunes en el Elíseo. Reuters

Macron respalda a Zelenski y defiende que «solo Ucrania puede decidir sobre sus fronteras»

El presidente ucraniano se reúne en París con su homólogo francés en medio de unas negociaciones de paz en las que Kiev hace frente a una fuerte presión y los dirigentes europeos ejercen un papel secundario

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:18

Comenta

Apenas dos semanas después de su última visita a París, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunió de nuevo este lunes con su homólogo francés, ... Emmanuel Macron, en el Elíseo. El dirigente de la exrepública soviética buscó el respaldo del líder galo en un momento especialmente delicado, en el que hace frente a una creciente presión interna -debido a los escándalos de corrupción de algunos de sus principales colaboradores- y externa -ante el nuevo intento de Donald Trump de acelerar las negociaciones de paz-. Ambos mandatarios se conjuraron ante el riesgo de que Washington fuerce a Kiev a firmar un acuerdo poco favorable para sus intereses, tras unas conversaciones con Moscú en las que los líderes europeos ejercen un papel secundario.

