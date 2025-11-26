Lukashenko ofrece a Putin que sea Bielorrusia la sede de las negociaciones sobre Ucrania

En Biskek, la capital de Kirguistán, el presidente ruso, Vladímir Putin, recibió este miércoles una oferta de mediación de su homólogo bielorruso, Alexánder Lukashenko. El ... líder de este país propuso que Minsk fuera la sede de nuevas negociaciones de paz, como ya sucedió antaño en 2014 para firmar la paz entre las milicias prorrusas del Donbás y Ucrania. «Si usted tiene el deseo de volver a Minsk (para negociar) de nuevo, siempre estamos listos» apuntó Lukashenko.

El mandatario bielorruso reiteró la disposición de su país y también defendió la postura de su Estado, que aseguró que se le reprocha desde Ucrania. «Mantenemos diálogos tanto con los occidentales como con los estadounidenses», declaró. «Espero que todo salga bien. (...) Si los estadounidenses se comportan con cautela, entendiendo que es un asunto difícil y que requiere decisiones difíciles», añadió. Putin respondió que, a su parecer, «existe tal comprensión». Para Moscú el plan de paz propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, responde a buena parte de las inquietudes rusas pero hay puntos que no convencen al Kremlin.

Minsk es actualmente el aliado más cercano de Moscú, tanto que incluso se rumorea que en el futuro ambos países se unan en uno solo. Actualmente ya están en el Estado de la Unión, una suerte de alianza confederal que facilita el tránsito de personas y mercancías. Tan cercana es su relación que Bielorrusia ha sido una pieza clave en la guerra contra Ucrania (las tropas que buscaban llegar a Kiev en 2022 salieron de este país) e incluso se ha teorizado que podría entrar en el conflicto como aliado del Kremlin. Lukashenko ha hecho todo lo posible para evitarlo pero sigue apoyando a su «hermano mayor» Putin, tal y como alguna vez lo ha apodado.

Ambos líderes se reunieron en Kirguistán, una república exsoviética cercana a Rusia políticamente. La principal misión de Putin en este país era fortalecer el vínculo con Biskek y por ello firmó una declaración conjunta del fortalecimiento de la cooperación. Al jefe del Kremlin le espera una agenda apretada en los próximos días: este viernes recibirá en Moscú al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, el líder de la UE al que más se parece políticamente, y la semana posterior se reunirá con Steve Witkoff, el enviado especial de Trump.

Por ahora no se ha confirmado la fecha exacta del encuentro con el representante de Washington, pero el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, confirmó la información este miércoles. Leonid Slutski, líder del ultranacionalista Partido Liberal-Demócrata ruso apuntó que esta visita del representante de Trump «tiene todas las papeletas para ser más constructiva que los intentos anteriores». La última de estas se celebró el pasado 6 de agosto.