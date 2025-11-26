Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Alexánder Lukashenko y Vladímir Putin, durante su encuentro este viernes en la capital de Kirguistán. AFP

Lukashenko ofrece a Putin que sea Bielorrusia la sede de las negociaciones sobre Ucrania

El jefe del Kremlin valora la «comprensión» de Washington en sus deseos respecto al acuerdo para poner fin a la guerra pero muestra reticencias en algunos puntos del plan de paz

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:59

En Biskek, la capital de Kirguistán, el presidente ruso, Vladímir Putin, recibió este miércoles una oferta de mediación de su homólogo bielorruso, Alexánder Lukashenko. El ... líder de este país propuso que Minsk fuera la sede de nuevas negociaciones de paz, como ya sucedió antaño en 2014 para firmar la paz entre las milicias prorrusas del Donbás y Ucrania. «Si usted tiene el deseo de volver a Minsk (para negociar) de nuevo, siempre estamos listos» apuntó Lukashenko.

