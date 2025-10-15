Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, en una sesión de preguntas este miércoles en la Asamblea Nacional. AFP

Lecornu se enfrenta a dos mociones de censura sin saber qué harán los socialistas

El primer ministro de Francia anuncia que quiere suspender hasta 2028 la reforma de las pensiones a través de una enmienda en los presupuestos de la Seguridad Social, lo que no era la opción preferida por la dirección del PS

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Miércoles, 15 de octubre 2025, 21:04

Comenta

Menos de una semana después de haber sido nombrado por segunda vez el pasado viernes por la noche, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, se ... enfrenta este jueves a dos mociones de censura en la Asamblea Nacional. Como en Francia el voto de investidura no resulta obligatorio, estos debates y votaciones, que empezarán a partir de las nueve de la mañana, representan para el actual responsable del Ejecutivo el primer embate de un muy fragmentado Parlamento. Las proyecciones apuntan a una votación ajustada, pero no prevén que la moción de censura presentada por la Francia Insumisa (afines a Sumar o Podemos) supere el umbral de la mayoría absoluta. Resultaría toda una sorpresa que suceda lo contrario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  2. 2 Huelga y paros parciales por Palestina hoy en Málaga: ¿a qué servicios afectará?
  3. 3 Un cadáver saponificado, envuelto en plástico y dentro de un saco en el pantano de Casasola
  4. 4 El restaurante La Cosmopolita cierra tras 15 años como referente en Málaga
  5. 5 Muere un obrero de 25 años al quedar sepultado cuando cavaba una zanja junto a una casa en Alcaucín
  6. 6 Cuenta atrás para que la baliza V16 sea obligatoria: la fecha clave y la multa que te pondrán si no la llevas
  7. 7

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  8. 8 La obra del bus-VAO de entrada a Málaga supera el 80%: ¿Qué vehículos podrán circular?
  9. 9

    El Unicaja escenifica en Karditsa las dos realidades de la Champions (55-72)
  10. 10 Arrestan al encargado de un restaurante de Estepona por agresiones sexuales a tres camareras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Lecornu se enfrenta a dos mociones de censura sin saber qué harán los socialistas

Lecornu se enfrenta a dos mociones de censura sin saber qué harán los socialistas