El primer ministro francés, Sébastien Lecornu. AFP

Lecornu saca a Manuel Valls de su segundo Gobierno e incorpora a perfiles técnicos

El primer ministro de Francia elige como ministros a varios representantes conservadores a pesar de que la dirección de Los Republicanos había decidido el día antes salir de la coalición

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Domingo, 12 de octubre 2025, 23:00

El exprimer ministro Manuel Valls ha sido una de las víctimas colaterales del culebrón de la última semana en Francia. El que fuera concejal de ... Barcelona entre 2019 y 2021 abandona el Ejecutivo galo tras haber llevado las riendas del Ministerio de Ultramar desde el pasado diciembre. Su salida del gabinete es una de las novedades en el segundo equipo gubernamental compuesto por Sébastien Lecornu -ha sido anunciado este domingo por la noche-, quien fue designado el pasado viernes por segunda vez tras haber dimitido de manera inesperada el lunes 6 de octubre por la mañana.

