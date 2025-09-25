Italia envía una segunda fragata para acompañar a la flotilla, pero «no garantizará la seguridad» si llega a Gaza

Italia enviará un segundo barco de la Marina militar para acompañar a las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla, que ya han sufrido tres ataques ... con drones en su trayecto hacia la Franja de Gaza, adonde pretenden llevar ayuda humanitaria y romper así el bloqueo naval impuesto por Israel. Después de que el día anterior anunciara que la fragata 'Fasan' se encargaría de realizar «eventuales actividades de socorro» y «garantizar asistencia» a los compatriotas embarcados en las naves que forman parte de la misión, el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, anunció este jueves el envío de otra más, la 'Alpino', que «dispone de otras capacidades» en caso de que fueran necesarias, sin aclarar de cuáles se trataba.

En una comparecencia de emergencia en la Cámara de los Diputados tras los últimos ataques cerca de Creta a la flotilla, Crosetto aclaró que estos dos barcos militares «no son naves de escolta» de la Global Sumud Flotilla, pues su objetivo será únicamente «intervenir en defensa de nuestros ciudadanos», como es el «deber» de un Estado. A bordo de algunas de esas embarcaciones hay parlamentarios y militantes propalestinos italianos.

También hay españoles, lo que ha llevado al Gobierno de Pedro Sánchez a seguir los pasos del Ejecutivo de Roma y anunciar igualmente el envío de una fragata, en este caso el patrullero 'Furor', que estaba amarrado en el puerto de Cartagena y que se encargará de prestar apoyo y protección a los barcos cargados con ayuda humanitaria.

Por «seguridad nacional»

«No es un acto de guerra ni una provocación», subrayó el ministro de Defensa, destacando que las tareas asignadas a las dos fragatas se limitarán a las aguas internacionales, por lo que «no podrán garantizar la seguridad» de los italianos que viajan en las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla si estos finalmente consiguen entrar en aguas territoriales israelíes. Tratando de mantener un difícil equilibrio entre la protección de sus connacionales, que «han sido atacados», lo que constituye una cuestión de «seguridad nacional», y la política internacional del Gobierno del Roma, Crosetto se preocupó de insistir en que Italia no pretende hacer la guerra «a un país amigo» como es Israel, cuyas autoridades han dejado claro que no permitirán que la expedición humanitaria llegue hasta la Franja de Gaza. De hecho, aprovechó para arremeter contra esta iniciativa frente a la dramática situación que viven los palestinos.

«No hace falta arriesgar la vida metiéndose en un escenario de guerra para entregar ayuda a Gaza que el Gobierno italiano habría podido entregar en pocas horas» Giorgia Meloni Primera ministra italiana

La noche anterior la primera ministra, Giorgia Meloni, que se encontraba en Nueva York para comparecer ante la Asamblea General de Naciones Unidas, ya calificó de «peligrosa» e «irresponsable» la misión de la Global Sumud Flotilla. «No hace falta arriesgar la vida metiéndose en un escenario de guerra para entregar ayuda a Gaza que el Gobierno italiano habría podido entregar en pocas horas», dijo. Incluso consideró que la misión pretende realmente poner en apuros a su Ejecutivo, aunque criticó igualmente los ataques que ha sufrido con drones. En su comparecencia posterior en la ONU, la líder conservadora acusó al Estado hebreo de «superar los límites» por su campaña militar en la Franja.