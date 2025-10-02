Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El petrolero de la 'flota fantasma' rusa cuyo comandante será procesado en Francia. AFP

Francia juzgará al comandante de un barco de la 'flota fantasma' rusa

El responsable de la embarcación será juzgado por un delito de falta de colaboración tras no haber sido imputado finalmente por una supuesta implicación en la incursión de drones en Dinamarca

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Jueves, 2 de octubre 2025, 19:36

Comenta

El Tribunal de Brest juzgará por un delito de falta de colaboración al comandante de un petrolero, que supuestamente forma parte de la 'flota fantasma' ... de Rusia para exportar petróleo y evitar las sanciones occidentales. La Fiscalía de esa localidad de Bretaña (noroeste de Francia) lo indicó este jueves tras el arresto el día antes del responsable de la embarcación y de otro tripulante. Ese segundo detenido fue liberado sin cargos. Ambos son de nacionalidad china.

