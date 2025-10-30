Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Marine Le Pen celebra su victoria en la Asamblea Nacional. AFP

Francia aprueba la primera propuesta de la extrema derecha

El texto cuenta con el apoyo de la derecha tradicional y de Los Republicanos, y Le Pen califica su aprobación de «histórica»

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Jueves, 30 de octubre 2025, 21:29

En la Asamblea Nacional francesa se celebró este jueves una votación cargada de simbolismo: una mayoría de diputados apoyó una propuesta de ley presentada por ... la Agrupación Nacional de Marine Le Pen. Fue una victoria pírrica, con 185 votos a favor y 184 en contra, pero es la primera vez en la historia de la Quinta República que la Cámara Baja respalda un texto impulsado por la extrema derecha. Pese al carácter no vinculante de la resolución aprobada, se trata de un resultado sintomático en pleno auge electoral del lepenismo en Francia, donde se debate sobre el acercamiento de sectores del conservadurismo hacia la derecha radical.

