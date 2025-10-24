Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, y la titular de Hacienda, Amélie de Montchalin, este viernes en la Asamblea Nacional. AFP

El Parlamento francés empieza a discutir los presupuestos con nuevas amenazas de una moción de censura

El debate de las cuentas arranca en un ambiente caldeado tras no gustar a los sindicatos y la izquierda las medidas propuestas por el Gobierno para financiar la suspensión temporal de la reforma de las pensiones

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Viernes, 24 de octubre 2025, 18:38

Comenta

La Asamblea Nacional francesa empezó este viernes uno de los debates presupuestarios más transcendentes y complejos de los últimos años. Los diputados han iniciado el ... examen en el hemiciclo de un proyecto de ley marcado por la austeridad. El Gobierno de Sébastien Lecornu espera que los presupuestos del 2026 sirvan para reducir el elevado déficit público del 5,4% al 4,7% del PIB al cierre del año que viene. Para conseguir ese objetivo, el Ejecutivo de centro-derecha ha propuesto una disminución de 30.000 millones de euros del gasto público.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  2. 2

    Primer paso para convertir el edificio de Telefónica en un hotel de lujo junto a la Catedral de Málaga
  3. 3 Tercer apuñalamiento consecutivo en Málaga capital: evacúan a un hombre de 54 años con una herida en el tórax
  4. 4 ¿Cuánto vale mi piso?: Los notarios lanzan el portal de la vivienda para consultar los precios «reales» de mercado
  5. 5 A juicio el hijo de Ángela, la mujer hallada sin vida en una arqueta de Teatinos
  6. 6 Liberan en Málaga a una mujer y a sus dos hijos tras 13 días secuestrados en un coche por su expareja
  7. 7 Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral
  8. 8

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida
  9. 9 Media hora de persecución policial en Villanueva del Trabuco: colisiona con más de 20 coches
  10. 10 Vendido en Málaga el segundo premio de la Lotería Nacional de este 23 de octubre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Parlamento francés empieza a discutir los presupuestos con nuevas amenazas de una moción de censura

El Parlamento francés empieza a discutir los presupuestos con nuevas amenazas de una moción de censura