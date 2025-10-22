Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El exministro de Cultura italiano, Gennaro Sangiuliano, y su esposa, Federica Corsini, en el festival de Venecia en agosto de 2024. EFE

El exministro de Cultura italiano se medirá con su antigua amante en las elecciones regionales de Campania

Gennaro Sangiuliano vuelve a la política tras dimitir el año pasado debido al escándalo motivado por su relación con una asistente que tuvo acceso a información reservada

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:51

Nuevo y sorprendente capítulo en el culebrón que sacudió la política italiana el año pasado y que estuvo protagonizado por el entonces titular de Cultura, ... Gennaro Sangiuliano, que en septiembre de 2024 se vio obligado a dimitir al salir a la luz que había enchufado en el Ministerio a su amante, Maria Rosaria Boccia, quien tuvo acceso a información confidencial del Gobierno y que llegó a maltratarle al hacer aguas la relación extramatrimonial que ambos mantenían.

