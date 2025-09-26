Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Nicolas Sarkozy y su pareja, Carla Bruni, el jueves a su llegada al Tribunal de París. E.P.

La derecha y la extrema derecha francesas critican «la severidad» de los jueces con Sarkozy

El partido de Los Republicanos no logra marcar distancias con el expresidente, que se convertirá en el primer exjefe del Estado en ser encarcelado en la historia de la Quinta República

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Viernes, 26 de septiembre 2025, 19:33

La sentencia del Tribunal de París que condenó el jueves al conservador Nicolas Sarkozy a cinco años de prisión y lo declaró culpable de haberse ... asociado de manera ilícita con la dictadura libia de Muamar el Gadafi ha tenido consecuencias sísmicas en la política francesa. Salvo un giro inesperado, quien fuera jefe del Estado galo entre 2007 y 2012 se convertirá en las próximas semanas o meses en el primer expresidente en ser encarcelado en la historia de la Quinta República. La petición de la Corte de que la pena se aplique de manera inmediata, sin esperar a un juicio en segunda instancia, ha dado al veredicto una dimensión histórica. Y ha alimentado el debate sobre el funcionamiento de la Justicia.

