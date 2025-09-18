Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un grupo de manifestantes posa con una pancarta en Marsella durante la huelga nacional de este jueves.

Un grupo de manifestantes posa con una pancarta en Marsella durante la huelga nacional de este jueves. AFP

Decenas de miles de personas secundan la huelga general en Francia

Las primeras manifestaciones ya han empezado en una jornada contra los recortes convocada por los principales sindicatos

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:43

Decenas de miles de personas se manifiestan desde este jueves por la mañana en Francia en el marco de una huelga general, convocada por todos ... los grandes sindicatos. El seguimiento del paro nacional está siendo importante en el sector ferroviario, de los transportes metropolitanos -especialmente en el metro de la región de París- y en la educación pública, con porcentajes de huelguistas que oscilan entre el 17%, según el Gobierno, y el 33%, según los organizadores.

