El presidente del Consejo Europeo, António Costa. EFE

Costa critica la estrategia para apoyar a los ultras de EE UU: «La amenaza de interferencia política es inaceptable»

El presidente del Consejo Europeo carga contra el documento de seguridad nacional de la Casa Blanca y asegura que los tuits de Trump se han convertido «en la doctrina» de EE UU

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:41

El presidente del Consejo Europeo, el portugués António Costa, ha criticado este lunes la nueva estrategia de seguridad nacional de la Casa Blanca y la ... intención del Ejecutivo de Donald Trump de apoyar a las formaciones ultras y euro escépticas. «La amenaza de interferencia política en Europa es inaceptable», ha destacado en su discurso en el Instituto Jacques Delors, en París, al tiempo que ha señalado que Estados Unidos (EE UU) no es quién «para elegir cuáles son los buenos partidos y los malos».

