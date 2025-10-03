Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manifestantes propalestinos se manifiestan en el centro de Roma este viernes. Reuters

Cientos de miles de italianos se suman a la huelga por la Flotilla

Pese a que habían sido declarados ilegales, los paros bloquean los transportes públicos, los puertos y otros sectores, con manifestaciones multitudinarias por todo el país

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Viernes, 3 de octubre 2025, 16:34

Comenta

El Gobierno de Giorgia Meloni está viviendo sus días más difíciles desde que llegó al poder hace ya casi tres años. El bloqueo a la ... Global Sumud Flotilla el pasado miércoles, en la que viajaban más de 40 italianos a bordo, entre ellos varios parlamentarios, y la negativa del Ejecutivo de Roma a reconocer el Estado palestino y a utilizar un tono más duro con Israel ha provocado una ola de indignación social que ha alcanzado su punto álgido este viernes con la jornada de huelga convocada por el principal sindicato del país, la Cgil, junto a otras centrales menores de trabajadores. Además de paros en la educación, los transportes públicos, los puertos y otros sectores, la jornada está marcada por las manifestaciones convocadas en un centenar de ciudades por todo el país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a unos propietarios a pagar 16.000 euros a sus vecinos del piso de abajo por los daños que causó una plaga de chinches
  2. 2 El SAS comienza a llamar una por una a las 2.000 mujeres con resultados no concluyentes en el cribado de cáncer de mama
  3. 3 Despiden a la directora de una oficina bancaria que, con un sueldo de 7.345 euros al mes, faltaba para irse a la peluquería
  4. 4 Ryanair estrena nueve rutas este invierno en el aeropuerto de Málaga
  5. 5 La manifestación improvisada en Málaga por la flotilla de Gaza obliga a cortar el tráfico en el Centro
  6. 6 Condenan a una comunidad a indemnizar con más de un millón de euros a un vecino que cayó en la escalera y sufrió daño cerebral
  7. 7 Un joyero persigue al atracador que lo encañonó en Fuengirola y logra que la policía lo detenga
  8. 8 Vendido en Málaga el primer premio de la Lotería Nacional de este jueves
  9. 9 Reabre el restaurante más antiguo de Comares con sus tradicionales migas, pero también con nuevos platos
  10. 10 La manifestación improvisada en Málaga por la flotilla de Gaza obliga a cortar el tráfico en el Centro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cientos de miles de italianos se suman a la huelga por la Flotilla

Cientos de miles de italianos se suman a la huelga por la Flotilla