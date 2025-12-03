Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. EP

Bruselas propone «fuertes salvaguardas» a Bélgica para que respalde el uso de los activos rusos congelados en Ucrania

El ministro de Exteriores belga ha insistido en su negativa a usar los activos rusos y acusa a la Comisión de «no escuchar» las demandas de Bélgica

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:02

Comenta

La Comisión Europea ha presentado este miércoles su propuesta legislativa para financiar a Ucrania los próximos dos años y da a los Estados miembros dos ... vías posibles: la emisión de deuda conjunta o eurobonos por parte de la Unión Europea (UE) o el uso de los activos rusos para dar préstamos a Kiev. La primera opción requiere de unanimidad y la bloquearán previsiblemente los países nórdicos y Hungría, mientras que la segunda, a pesar de prometer «fuertes salvaguardas» sigue sin convencer a Bélgica. Esta última opción puede ser aprobada con una mayoría cualificada -debe ser respaldada por 15 de los 27 Estados miembros que representen al menos el 65% de la población europea-.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  2. 2 El photocall de la discoteca captó a los tres sospechosos de la violación grupal de Málaga
  3. 3 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  4. 4 Los trabajadores podrán agotar los cinco días del permiso de hospitalización y cuidado de un familiar aunque éste termine el reposo domiciliario
  5. 5 Nueva agresión sexual grupal en Málaga: dos detenidos por violar a una chica mediante sumisión química
  6. 6

    Los tribunales dan carpetazo al caso Mitjana: avalan que Málaga ha compensado a los vecinos y controlado el ruido en la zona
  7. 7 Nuevo tiroteo en Marbella: alertan de disparos tras un enfrentamiento en Marbella
  8. 8 Prisión para una mujer por difundir una conversación privada del marido con sus hijos en el chat de padres del colegio
  9. 9 Detenidos una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal en una trama de blanqueo en Málaga
  10. 10 Nuevos frentes dejarán lluvia en Málaga y activan un aviso amarillo para este jueves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Bruselas propone «fuertes salvaguardas» a Bélgica para que respalde el uso de los activos rusos congelados en Ucrania

Bruselas propone «fuertes salvaguardas» a Bélgica para que respalde el uso de los activos rusos congelados en Ucrania