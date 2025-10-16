Bruselas presenta su hoja de ruta para blindar a Europa ante cualquier amenaza

A principios de mes los líderes europeos se reunieron para la cumbre informal de Copenhague, bajo la amenaza de incursiones de drones en el espacio ... aéreo danés. Sobre la mesa tenían el borrador de la hoja de ruta para reforzar la defensa de la Unión Europea (UE), una inciativa que la Comisión Europea ha presentado este jueves y que incluye iniciativas como el muro de drones, la operación 'centinela del este', la creación de un escudo aéreo europeo y de un escudo espacial.

Estas misiones «reforzarán las capacidades europeas de disuadir cualquier ataque y defenderse por tierra, mar y aire, así como virtualmente ante ataques cibernéticos, a la vez que contribuirá a alcanzar los objetivos de capacidades fijados por la OTAN», apunta el comunicado de Bruselas. El documento presentado este jueves tiene «objetivos claros» para cerrar la brecha de capacidades y blindar al continente ante cualquier ataque.

El muro de drones es una iniciativa que ya se discutió en Copenhague y que busca crear un sistema europeo de detección e intercepción de drones, con tecnología antidrones, radares y sensores acústicos; así como interceptores y cohetes baratos que puedan derribar las naves no tripuladas que violen el espacio aéreo europeo. Las recientes incursiones de drones y cazas rusos en Polonia y Estonia han disparado las alarmas, pero el Ejecutivo comunitario espera que esta iniciativa también se pueda usar para enfrentar otras amenazas y proteger a toda la UE -también al sur, tal y como aseguró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen-.

Producción europea

Bruselas asegura que la mayoría de capacidades necesarias para construir el muro de drones se pueden producir en Europa y el dirigente ucraniano, Volodímir Zelenski, ya ha asegurado que Ucrania ayudará al continente con la experiencia que ha adquirido durante la agresión de Moscú. Todas las infraestructuras mencionadas en la propuesta se llevarán a cabo en «contacto estrecho» con la OTAN para evitar duplicidades; y la cooperación también servirá para coordinar respuestas y acordar responsabilidades.

Cada Estado miembro es responsable de su propia Defensa y de sus capacidades, pero el Ejecutivo comunitario considera que las recientes incursiones y la protección del continente «responden a un interés común», por lo que ve necesaria «una acción coordinada». Establece, por tanto, una serie de coaliciones de capacidades en nueve áreas críticas, en las que ve necesario un desarrollo conjunto de varios países europeos. Esta iniciativa incluye misiles defensivos, la movilidad militar, sistemas de artillería, tecnología de Inteligencia Artificial para enfrentar la guerra híbrida, misiles y munición, tecnología de drones y antidrones, tropas terrestres y marítimas.

Para cerrar las brechas de capacidades, la industria militar europea debe acelerar su crecimiento, con cadenas de suministro seguras y reduciendo sus dependencias de materias primas y otros materiales críticos. La propuesta, que se discutirá a nivel de líderes la próxima semana, marca objetivos claros para reforzar la defensa europea para 2030. Von der Leyen asegura que «Europa debe responder con unidad, solidaridad y determinación» y avanzar «de los planes a las acciones». Y la protección del Viejo Continente pasa, por su puesto, por el apoyo a Ucrania, a quien la UE quiere convertir en un «puercoespín de hierro», capaz de resistir cualquier amenaza.