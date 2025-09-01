Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. EFE

El avión de Ursula von der Leyen sufre un ataque ruso en su GPS cuando aterrizaba en Bulgaria

La aeronave en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea ha tenido problemas con los servicios de navegación cuando se disponía a tomar tierra

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:10

El avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha sufrido una supuesta interferencia rusa que ha desactivado ... los servicios de navegación GPS en el momento que se disponía a aterrizar en un aeropuerto búlgaro, por lo que los pilotos se vieron obligados a usar mapas de papel. Según ha adelantado el periódico 'Financial Times', las autoridades de Bulgaria han informado a Bruselas de que sospechan que Moscú está detrás de este suceso.

