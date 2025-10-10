Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Miembros de los servicios de emergencia observan los daños causados por uno de los últimos ataques rusos.

Un ataque masivo ruso deja sin luz a Kiev y a una decena de localidades

Zelenski denuncia un muerto y una veintena de heridos por el lanzamiento de una treintena de misiles y la incursión de más de 450 drones contra instalaciones críticas

T. Nieva

Viernes, 10 de octubre 2025, 19:40

Comenta

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha denunciado este viernes un nuevo ataque masivo ruso durante la pasada noche que dejó sin suministro eléctrico ni ... agua a Kiev así como una decena de localidades. Según el mandatario, las tropas de Vladímir Putin lanzaron una treintena de misiles y más de 450 drones contra instalaciones críticas de todo el país, dejando como resultado además una veintena de personas heridas y un menor de edad muerto en Zaporiyia.

