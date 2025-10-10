Un ataque masivo ruso deja sin luz a Kiev y a una decena de localidades

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha denunciado este viernes un nuevo ataque masivo ruso durante la pasada noche que dejó sin suministro eléctrico ni ... agua a Kiev así como una decena de localidades. Según el mandatario, las tropas de Vladímir Putin lanzaron una treintena de misiles y más de 450 drones contra instalaciones críticas de todo el país, dejando como resultado además una veintena de personas heridas y un menor de edad muerto en Zaporiyia.

«Ha sido un ataque cínico y calculado con más de 450 drones y más de treinta misiles dirigidos contra todo aquello que sustenta la vida normal, todo aquello que los rusos nos quieren arrebatar», ha denunciadoo Zelenski en sus redes sociales, compartiendo varias fotografías de las consecuencia de esta nueva ofensiva.

At many critical infrastructure sites, recovery efforts continue following Russia’s strike on the energy sector. It was a cynical and calculated attack, with more than 450 drones and over thirty missiles targeting everything that sustains normal life, everything the Russians want… pic.twitter.com/VoGrhhrVaW — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2025

El dirigente ucraniano ha informado de que a causa de los bombardeos se han producido cortes de electricidad y agua en Kiev, pero también en Donetsk, Chernígov, Cherkasi, Járkov, Sumi, Poltava, Odesa y Dnipropetrovsk, al igual que en Zaporiyia, Kirovogrado y Jersón.

El ataque ha ido dirigido hacia instalaciones e infraestructura civil y energética, en vísperas de la temporada de invierno, ha explicado Zelenski, que ha vuelto a insistir a la comunidad internacional que pasen de las meras declaraciones fachada a «acciones decisivas».

El presidente ucraniano se ha dirigido directamente a Europa y Estados Unidos para pedirles más sistemas de defensa aérea y nuevas sanciones. «Confiamos en una respuesta a esta brutalidad por parte del G20 y de todos aquellos que hablan de paz en sus declaraciones, pero se abstienen de tomar medidas reales», ha apuntado. «El mundo puede defenderse de estos crímenes, y al hacerlo, sin duda, se fortalecerá la seguridad global», ha dicho.