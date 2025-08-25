Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nicolás Maduro y Donald Trump. AFP

Trump eleva el tono contra Maduro

Washington ha aumentado la recompensa por el presidente venezolano a 50 millones de dólares y hace unos días envió tres buques destructores con misiles al país latinoamericano

Caroline Conejero

Caroline Conejero

Nueva York

Lunes, 25 de agosto 2025, 13:42

El Gobierno Estados Unidos ha aumentado la presión sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con el despliegue de tres destructores de misiles guiados Aegis, ... aviones y submarinos en las costas del país latinoamericano como parte de su lucha contra el narcotráfico en la región. La medida, la más agresiva hasta ahora, después de que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, firmara una directiva -inicialmente secreta- autorizando al Pentágono a llevar a cabo operaciones militares contra «ciertos» cárteles de la droga. El permiso se basa en la doctrina establecida por su propio Ejecutivo a principios de año que considera «una amenaza de seguridad nacional» a estas organizaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  2. 2 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  3. 3 Sobresalto en Torremolinos: arden siete pubs y un supermercado de madrugada
  4. 4 Buscan testigos de la muerte de Eliah, el menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella
  5. 5 Condenan a Zara a pagar casi 100.000 euros a una empleada despedida por sustraer prendas de la tienda
  6. 6 La dana llega a Andalucía: ¿dejará tormentas y relámpagos en Málaga?
  7. 7 Multa de 200 euros: la DGT vigila con Inteligencia Artificial una de las maniobras más peligrosas en carretera
  8. 8 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  9. 9 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  10. 10

    «El cliente no perdona ni una arruga»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Trump eleva el tono contra Maduro

Trump eleva el tono contra Maduro