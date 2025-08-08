Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Donald Trump y Nicolás Maduro. AFP

Estados Unidos duplica su recompensa por Nicolás Maduro hasta los 50 millones de dólares

El anuncio provoca numerosas burlas y el desprecio del gobierno venezolano

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Viernes, 8 de agosto 2025, 21:27

La decisión de EEUU de doblar la recompensa por «información que conduzca a la detención y/o condena de Nicolás Maduro» ha sido recibida con ... desprecio por parte del gobierno venezolano, burlas en las redes sociales y escepticismo por parte de los analistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

