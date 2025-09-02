Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manifestantes en Chicago contra las medidas de Trump. Reuters

Trump anuncia el despliegue de la Guardia Nacional también en Chicago

Un juez dictamina ilegal el uso que hace el líder republicano de «un cuerpo policial nacional en el que el presidente es el jefe»

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Martes, 2 de septiembre 2025, 21:38

Pese a los obstáculos judiciales que encuentra para desarrollar su plan contra el crimen, Donald Trump ha anunciado este martes el despliegue de la Guardia ... Nacional en Chicago, una urbe que el presidente de EE UU considera parte de las 'ciudades santuario' que protegen a los inmigrantes. Por esa razón, ha decidido aplicar allí la hoja de ruta que estableció en Los Ángeles, donde recurrió a esta fuerza armada en junio para acompañar las redadas de Inmigración.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan en un pozo el cadáver de un vecino de Vélez-Málaga tras ocho días desaparecido
  2. 2 Casa Mira cierra uno de sus locales más emblemáticos del Centro de Málaga
  3. 3 El TSJA obliga al Ayuntamiento de Málaga a indemnizar a los dueños de un edificio por no concederles la licencia de obras
  4. 4 Despiden a un trabajador de baja médica por lumbociática tras pillarlo un detective dando clases de kizomba en una academia
  5. 5 Hallan 73 víctimas de la Guerra Civil en la primera fase de la exhumación de las fosas comunes de Campillos
  6. 6 Un hombre pierde parte de su pensión tras hacerle caso a ChatGPT y jubilarse anticipadamente
  7. 7 Denuncian asentamientos ilegales en la cala del Barranco de Maro
  8. 8 ¿Qué tiempo hará este otoño?: Aemet avanza su previsión
  9. 9 La escalada de la violencia hace mella en Málaga: una quincena de crímenes y el doble de secuestros que hace un año
  10. 10

    La nueva manera de comprar una vivienda en Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Trump anuncia el despliegue de la Guardia Nacional también en Chicago

Trump anuncia el despliegue de la Guardia Nacional también en Chicago