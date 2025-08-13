Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una marcha a favor de la legalización de la marihuana. EFE

Trump agita a la derecha al plantear la reclasificación de la marihuana

La decisión facilitaría el mercado y rebajaría las penas federales de una sustancia históricamente demonizada por los conservadores

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Miércoles, 13 de agosto 2025, 21:00

La marihuana es el elemento recreativo de la izquierda, opina el comentarista político Michael Knowles. «Los conservadores estamos más cómodos con los placeres tradicionales, como ... el tabaco y el alcohol». Con esa premisa, la posibilidad de que Donald Trump reclasifique la marihuana para sacarla de la lista de las peores drogas -en las que a nivel federal acompaña a la heroína, el LSD y el éxtasis- ha escandalizado a la derecha, que no cree que «un país de porretas haya logrado nunca nada», tuiteó Matt Walsh, comentarista de 'The Daily Wire'.

