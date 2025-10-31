Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En noviembre, Elon Musk ofreció a Donald Trump una visita guiada a las instalaciones Starbase de SpaceX en Texas. Reuters

SpaceX, la empresa de Elon Musk, recibirá 2.000 millones del Pentágono para fabricar satélites militares

Se emplearían para rastrear misiles y aeronaves como parte del proyecto Cúpula Dorada de Trump

Alin Blanco

Alin Blanco

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:42

Comenta

SpaceX, la empresa de Elon Musk, recibirá 2.000 millones de dólares para desarrollar satélites que puedan rastrear misiles y aeronaves. El contrato con el ... Pentágono surge dentro del proyecto Cúpula Dorada del presidente estadounidense Donald Trump, según informa el periódico 'Wall Street Journal'. El plan consiste en la creación de un sistema «indicador de objetivos aéreos en movimiento» y podría llegar a utilizar hasta 600 satélites, según fuentes cercanas al plan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2 Miles de pruebas suspendidas y parte de las muestras de sangre irán a la basura por la huelga de técnicos sanitarios en Málaga
  3. 3 Un nuevo atasco kilométrico aviva el choque institucional por los problemas de movilidad
  4. 4 La DGT recibió el primer aviso del camión averiado cinco horas antes del atasco
  5. 5 Envían a prisión a un hombre por la desaparición de un vecino de Cómpeta hace más de dos meses
  6. 6

    Rincón de la Victoria es el pueblo de Málaga con mayor renta per cápita y Benahavís, el más desigual
  7. 7 La avería de un camión colapsa durante horas la A-7: hasta trece kilómetros de atascos desde La Cala del Moral
  8. 8 Victoria, la malagueña de seis años que espera un donante de médula
  9. 9 ¿Volverá la lluvia este primer fin de semana de noviembre a Málaga?
  10. 10 Halloween en Málaga 2025: planes y celebraciones para una noche de muerte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur SpaceX, la empresa de Elon Musk, recibirá 2.000 millones del Pentágono para fabricar satélites militares

SpaceX, la empresa de Elon Musk, recibirá 2.000 millones del Pentágono para fabricar satélites militares