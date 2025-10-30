Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Migrantes venezolanos deportados de Estados Unidos AFP

Estados Unidos reduce de 125.000 a 7.500 el número de refugiados que acogerá en 2026

El Gobierno norteamericano asegura que la mayoría de las plazas se reservarán «primordialmente» a la minoría blanca sudafricana que según Trump sufre una limpieza étnica

T. Nieva

Jueves, 30 de octubre 2025, 21:54

Comenta

En su cruzada contra la migración, el Ejecutivo de Donald Trump dio este jueves un nuevo paso al anunciar que reducirá dramáticamente el número de ... refugiados que Estados Unidos acogerá el año que viene: pasará de los 125.000 actuales -establecido por Joe Biden- a solo 7.500. Marca así un mínimo récord desde que se establecen estos cupos, y supone la mitad del establecido en el primer mandato de Trump.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La avería de un camión colapsa durante horas la A-7: hasta trece kilómetros de atascos desde La Cala del Moral
  2. 2 Carlos Fernández, en libertad tras su detención después de 20 años huido
  3. 3 La DGT recibió el primer aviso del camión averiado cinco horas antes del atasco
  4. 4 Miles de pruebas suspendidas y parte de las muestras de sangre irán a la basura por la huelga de técnicos sanitarios en Málaga
  5. 5 Una rapera malagueña detenida en el Centro denuncia en sus redes sociales «abuso policial»
  6. 6 Envían a prisión a un hombre por la desaparición de un vecino de Cómpeta hace más de dos meses
  7. 7 Victoria, la malagueña de seis años que espera un donante de médula
  8. 8 Tirotean la fachada de un edificio en Palma-Palmilla: se cuela una bala por la ventana
  9. 9 La BonoLoto deja casi dos millones de euros en Málaga capital
  10. 10

    Ventas, bares y restaurantes donde comer muy bien en el Bosque de Cobre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Estados Unidos reduce de 125.000 a 7.500 el número de refugiados que acogerá en 2026

Estados Unidos reduce de 125.000 a 7.500 el número de refugiados que acogerá en 2026