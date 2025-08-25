Sin noticias del partido de Elon Musk

La consistencia no suele ser la principal característica de los ricos, a los que su fortuna les permite actuar a capricho, pero la llamada del ... poder tarde o temprano los acaba capturando. Ya en 1987 Donald Trump compró anuncios a toda página en diferentes periódicos para criticar la política exterior de Estados Unidos, dio discursos en New Hampshire y se propuso como candidato a vicepresidente de George W. Bush, lo cual hizo reír a la campaña de este.

El acercamiento a la política se repitió en 1999 y 2011, fecha esta última en la que incluso apareció su nombre en una solicitud presentada en Texas para registrar un partido llamado Make America Great Again. Para cuando en 2015 se convirtió en candidato, nadie se lo tomaba en serio, pero sus devaneos recurrentes habían sido una clara señal de su ambición política.

La misma que mostró el fundador de Tesla y propietario de X, Elon Musk, cuando decidió apoyarle en las elecciones de 2024 con 200 millones de dólares y sus conocimientos informáticos, hasta acabar instalándose con él en la Casa Blanca. Aquello no funcionó. Eran demasiados gallos para un mismo corral, con dos magnates acostumbrados a que se haga su voluntad. Por eso, después de un rifirrafe muy público, ventilado en las redes sociales, el hombre más rico del mundo rompió con el Gobierno de Trump y decidió formar su propio partido.

Votación virtual

«El Día de la Independencia es el momento perfecto para preguntar si queréis la independencia del sistema bipartidista (algunos dirían que unipartidista)», lanzó el pasado 4 de julio a sus 200 millones de seguidores en X. «¿Debemos crear el Partido de América?», preguntó. Como la respuesta afirmativa obtuvo el respaldo del 65,4%, «¡si lo queréis, lo tendréis!», concedió. «Hoy se forma America Party para devolveos vuestra libertad», anunció al día siguiente. «Cuando se trata de quebrar a nuestro país con despilfarro y corrupción, vivimos en un sistema de partido único, no en una democracia», sentenció.

Con el verano a punto de terminar, la promesa aún no se ha materializado. Musk explicó entonces que su intención era arañar escaños en las elecciones legislativas de noviembre del año que viene, por lo que el reloj corre más rápido que los tuits. No es que le falten voluntarios.

Una serie de millonarios de su camada, algunos con raíces en Silicon Valley, han manifestado interés en sumarse a su propuesta, como el excandidato presidencial Andrew Yang (creador del Forward Party), el inversor Marc Cuban, el exportavoz de la Casa Blanca Anthony Scaramucci y el aspirante demócrata a la presidencia y fundador de varios negocios de destilería Dean Phillips.

Vance advirtió al dueño de X que sería «un enorme error» crear otra formación y le aconsejó mantenerse «leal» al Partido Republicano

Todos se han quedado en pausa. Por ahora, Musk parece haber perdido el apetito político, con el argumento de que prefiere centrarse en sus negocios. El diario 'The Wall Street Journal' sostiene que teme indisponerse con el vicepresidente, JD Vance, a quien piensa apoyar en su campaña presidencial de 2028 si se convierte en heredero político de Trump, como se espera. «Nada de lo que publica 'The Wall Street Journal' es cierto», defendió Musk en X. En una entrevista con Fox News, el actual número dos del Gobierno de EE UU le había advertido de que sería «un enorme error» seguir adelante con la idea de una tercera formación, que solo quitaría votos a la suya, y le aconsejó mantenerse «leal» al Partido Republicano y arreglarlo «desde dentro» si así lo desea. El fundado de Tesla ha prometido invertir 100 millones de dólares en campañas conservadoras al Congreso para obtener el año que viene una mayoría clara en ambas cámaras.

A sus 54 años, el sudafricano aún puede esperar. Al no haber nacido en EE UU nunca podrá aspirar a convertirse en presidente, sino únicamente a compartir el poder con alguien más cerebral y menos volátil que Trump. El cisma entre los dos se abrió a raíz de su proyecto presupuestario bautizado como 'Big Beautiful Bill', que agudiza el déficit público. El inquilino de la Casa Blanca calificó de «ridícula» su idea de crear un tercer partido, que solo generaría «caos y disrupción total», dijo. Desde entonces, ambos han dejado de pelearse en las redes sociales e incluso parecen recoger el guante de lo que el otro publica. El republicano ordenó la toma militar de Washington DC cuando uno de los protegidos de Musk en el Departamento de Eficiencia Gubernamental fue asaltado un sábado por la noche, según contó el propio dueño de X.

El silencio actual en las redes hace pensar que ambos multimillonarios pueden acabar haciendo las paces, dada la sintonía que les precede y el pragmatismo de ambos ante el brillo del poder. America Party puede esperar.