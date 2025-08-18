Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El presidente del bloque demócrata de Texas, Gene Wu, interviene en un acto en Ilinois. AFP

Regresan los legisladores demócratas fugados de Texas

Decenas de diputados abandonaron el Estado sureño para evitar que se pudiera votar un plan para la redistribución de distritos electorales que favorece a los republicanos

M. R.

Lunes, 18 de agosto 2025, 20:15

Decenas de legisladores demócratas que hace un par de semanas huyeron de Texas para detener así un plan para la redistribución de distritos electorales en ... el Estado sureño pusieron este lunes fin a su exilio. Con su regreso, la Cámara de Representantes estatal recupera el cuórum necesario para someter a votación el nuevo mapa, que supone la creación de cinco escaños más en el Congreso de Estados Unidos. Una iniciativa favorable al Partido Republicano de cara a las elecciones de medio mandato que se celebrarán en 2026.

