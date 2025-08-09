Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La representante demócrata de Texas, Ann Johnson, comparece en presencia del gobernador de California, Gavin Newsom, en la residencia de Sacramento. Reuters

Los demócratas fugados de Texas ponen en jaque a EE UU

Otros Estados como California, Florida, Indiana y Nueva York amenazan con redistribuir también los escaños para beneficiar a sus respectivos partidos

Caroline Conejero

Caroline Conejero

Nueva York

Sábado, 9 de agosto 2025, 21:50

La crisis política porla redistribución de distritos electorales en Texas ha elevado la temperatura al finalizar el viernes el plazo dado por las autoridades estatales ... a los demócratas fugados del Estado. Los legisladores intentan bloquear con su ausencia la aprobación de un nuevo mapa electoral que favorezca a los republicanos en las elecciones legislativas de mitad de mandato, previstas para noviembre de 2026.

