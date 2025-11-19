Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Mohamed bin Salmán y Donald Trump, este miércoles en el Foro de Inversiones. Reuters

El príncipe saudí reta el ego de Trump para que intervenga en Sudán

El presidente de EE UU muerde el cebo de lograr el más difícil todavía y dice que ya trabaja para mediar en el conflicto más sangriento del Mar Rojo

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 22:27

Comenta

A estas alturas, a ningún mandatario del mundo se le escapa que los halagos y desafíos narcisistas son la mejor forma de persuadir a Donald ... Trump. El príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, le tiene cogida la medida tan bien, que acaba de convencerle para que haga «algo contundente» relacionado con Sudán.

