Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trump agasajó al príncipe saudí con una cena de gala en la Casa Blanca. Reuters

La exclusiva lista de invitados a la cena de Trump y el príncipe saudí: Cristiano Ronaldo, Musk, Infantino, Bezos...

La velada celebrada en la Casa Blanca reunió a los jefes de las grandes compañías del mundo de los sectores tecnológico, financiero y energético

Alin Blanco

Alin Blanco

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:35

Comenta

Grandes banderas saudíes y estadounidenses ondearon juntas en la Casa Blanca este martes. Seis cazas F-15 y F-35 sobrevolaron una guardia de honor ... con caballos negros y trompeteros heraldos que daban la bienvenida al máximo mandatario de Arabia Saudí. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desplegó todas sus armas para agasajar al príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman. El cálido y grandilocuente encuentro entre ambos dirigentes culminó con una cena por todo lo alto a la que acudieron importantes figuras del fútbol así como decenas de ejecutivos de los sectores más poderosos del mundo: el financiero, el tecnológico y el energético.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por listeria: retiran nuevos lotes de chóped, pavo y mortadela vendidos en Andalucía
  2. 2 Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena
  3. 3

    El club negocia con varios técnicos en busca de un acuerdo
  4. 4 El Málaga despide a Sergio Pellicer y busca alternativas
  5. 5 Tres accidentes complican el tráfico en la A-7 en Rincón, Ciudad Jardín y Calahonda
  6. 6 Novedades en el Domingo de Ramos en Málaga: cambia el orden de cuatro cofradías
  7. 7 Corte total del acceso a Málaga desde la A-357 por las pruebas de carga del nuevo carril bus-VAO
  8. 8 La mejor cerveza de Andalucía se tira en este bar de Málaga
  9. 9 Abre en Málaga Boom Box, un nuevo negocio en el que conseguir paquetes de Amazon, Shein o Temu a precios de ganga
  10. 10

    «En Mijas lo que sucedió hace dos años fue un implante artificial que no ha cuajado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La exclusiva lista de invitados a la cena de Trump y el príncipe saudí: Cristiano Ronaldo, Musk, Infantino, Bezos...

La exclusiva lista de invitados a la cena de Trump y el príncipe saudí: Cristiano Ronaldo, Musk, Infantino, Bezos...