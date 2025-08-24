Peter Thiel, el líder de la 'mafia de Paypal'

Moverse entre las sombras es seguramente la mejor cualidad de Peter Thiel. Fue desde esta penumbra que le mantiene como un «desconocido para la gran ... mayoría de estadounidenses» desde la que «consiguió convencer a Trump de situar como vicepresidente a J.D. Vance», asegura el politólogo Roger Sesenbric, que le describe como un personaje «bastante siniestro, un reaccionario peligroso que se toma la política como un negocio de 'venture capital'». «Vance era un don nadie que llevaba dos años en el Senado. Es una creación de Thiel», añade.

Esta es solo una muestra de la capacidad de influencia que tiene este inversor ultraliberal y acérrimo defensor de Trump nacido en Alemania en 1967 y criado en Sudáfrica. Llegó allí siguiendo a su padre, un ingeniero químico contratado para trabajar en una mina de uranio. La injusticia del régimen del apartheid no hizo mella en aquel niño. Max Chafkin cuenta en la biografía que escribió que en sus años de universidad, «una estudiante afroamericana, Julie Lythcott-Haims, se encaró con Thiel por su postura en favor del apartheid. Thiel la miró con cara de extrañeza y, según refirió la propia Lythcott-Haims, respondió que la negación sistemática de los derechos civiles a los negros por parte sudafricana era una actitud económicamente razonable. Cualquier cuestión moral resultaba irrelevante».

Un genio de las Matemáticas

Un nuevo traslado familiar lo llevó a Estados Unidos. Su gran inteligencia le hizo destacar en el colegio, especialmente en Matemáticas. También mostró una gran habilidad con el ajedrez. Lo que no hacía era deporte. Esto y su amaneramiento hicieron que sufriera bullying. Tras doctorarse en Filosofía y Derecho en la Universidad de Standford -allí fue compañero de clase de Alex Karp, con quien fundaría Palantir-, comenzó su carrera en el mundo financiero trabajando para Credite Suisse. Su primer éxito llegó en 1998, cuando cofundó PayPal junto a Elon Musk. Su venta a Ebay en 2002 le hizo multimillonario, como al propio Musk, a Reid Hoffman (LinkedIn), Chad Hurley y Steve Chen (Youtube). Thiel es el líder de la llamada 'mafia de Paypal', que comparte su «tecnolibertarismo», una ideología «que busca la libertad del individuo a través de la tecnología» explica Álex Rayón.

Con ese dinero alimentaría su exitosa carrera como inversor. Así fundó un año después la polémica Palantir, fue clave en el nacimiento de Facebook y participaría después en Uber, LinkedIn, Airbnb, SpaceX o Spotify. También estuvo presente en la cena que dio origen a Open AI, la creadora de Chat GPT. Ya asentado en su trono de poder en la sombra, se le atribuyó el hundimiento del Silicon Valley Bank (SVB) hace dos años al recomendar a las empresas de su fondo de inversión retirar sus fondos de la entidad que financiaba a las tecnológicas. Fue la segunda mayor quiebra bancaria de EE UU.

Entre sus grandes enemigos se encuentran los medios de comunicación. En 2007, un blog de noticias y rumores llamado Gawker Media reveló su homosexualidad. 'Peter Thiel es totalmente gay, amigos', titularon el post. Era cierto, pero al magnate no le hizo ninguna gracia que se hiciera público. Su venganza llegaría unos años después de la mano de Hulk Hogan, el famoso luchador de wrestling fallecido el pasado 24 de julio. En 2012, Gawker publicó un video de Hogan manteniendo relaciones sexuales con la mujer de un amigo. Thiel financió con al menos 9 millones de dólares el pleito hasta lograr que condenaran al medio a pagar 124 millones de euros. Fue su final. «Es la mejor obra de filantropía que he hecho nunca», afirmó satisfecho Thiel, que cree que «la democracia es incompatible con el capitalismo». Su apuesta es el capitalismo.