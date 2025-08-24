Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Alex Karp, director ejecutivo de Palantir Technologies, en la Cumbre de Energía e Innovación de Pensilvania, celebrada en julio en la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh. Reuters

Palantir, la apuesta de Trump para espiar a todo el planeta

Una empresa oscura. La compañía, que acaba de firmar un contrato con el Pentágono por 10.000 millones de dólares, dispara su cotización en Bolsa y supera en valor a Samsung o Coca-Cola

Jon Garay

Jon Garay

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:06

En los mentideros de Silicon Valley y Washington corre una historia apócrifa sobre Palantir que encaja a la perfección en el secretismo que rodea a ... esta empresa. Dice esa habladuría que fue su tecnología la que hizo posible la caza de Osama Bin Laden. El terrorista que urdió el atentado contra las Torres Gemelas se había escondido en las entrañas de Pakistán huyendo de la persecución desatada por Estados Unidos. Tras diez años de intensa búsqueda y no pocas operaciones fracasadas, la inteligencia norteamericana dio con él. Habitaba en una residencia como otra cualquiera de una ciudad llamada Abbotabad, al norte del país, no lejos de una academia militar a la que se le había pasado por alto su presencia. Una mezcla de informaciones extraídas sobre el terreno con software de última generación llegó a la conclusión de que el terrorista más buscado del mundo se escondía allí. El 'Team Six' de los Seals, la élite entre la élite del ejército norteamericano, hizo el resto. Asaltó la vivienda y acabó con la vida de Bin Laden.

